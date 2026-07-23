Em processo de reformulação do elenco, o Botafogo tem movimentado bastante o noticiário do mercado da bola nas últimas semanas. Pegando as ações mais recentes, o clube carioca acertou a saída de jogador importante do elenco nas últimas temporadas, a contratação de um reforço para o ataque e, de quebra, ainda consultou a situação de outro atleta.

Quem está de saída de General Severiano é Bastos. O zagueiro de 35 anos de idade teve o contrato rescindido, conforme consta no BID da CBF. O vínculo do angolano se encerrava em dezembro e ele estava insatisfeito com a falta de pagamentos por parte da diretoria. As partes, então, chegaram a um denominador comum e romperam o compromisso.

Bastos foi uma peça importante nas conquistas dos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, dois dos mais relevantes da história alvinegra. Contudo, os problemas físicos o fizeram perder espaço na equipe de lá para cá, o que também contribuiu para a rescisão.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto o zagueiro está saindo, o centroavante Danilo Pereira está chegando. Conforme noticiou o “Canal do TF”, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fogão. Ele chega por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia, com opção de compra em definitivo caso metas sejam alcançadas.

Botafogo quer reforçar ainda mais o ataque

Além de Danilo, a diretoria alvinegra procura mais reforços para o setor ofensivo. O alvo da vez é Chrystian Barletta, de 25 anos de idade, do Sport. A diretoria da agremiação rubro-negra confirmou uma consulta do Glorioso para saber mais sobre as condições de negócio.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, foi feita uma primeira proposta na casa dos 2 milhões de euros, quantia que representa cerca de R$ 12 milhões na cotação atual, ao Leão.