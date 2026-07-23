Os estudantes participantes do programa Pé-de-Meia voltarão a receber os pagamentos mensais em agosto, conforme o calendário definido para 2026. A próxima rodada de depósitos será realizada entre os dias 24 e 31, seguindo o mês de nascimento de cada beneficiário. O crédito é destinado aos alunos que cumpriram os critérios de frequência escolar.

A pausa nos depósitos durante julho não significa perda do benefício referente àquele período. Isso ocorre porque o processamento das informações de frequência leva algumas semanas até ser concluído. Após a validação dos dados enviados pelas redes de ensino, os valores são liberados aos estudantes aptos.

Quem recebe a parcela de agosto

Nesta etapa, terão direito ao incentivo os alunos que registraram frequência mínima de 80% nas aulas referentes aos meses de maio e junho. O pagamento será feito diretamente pelo Caixa Tem, respeitando o cronograma oficial. O calendário completo também pode ser consultado nos canais do Ministério da Educação.

Além da parcela mensal, o MEC poderá efetuar pagamentos pendentes de matrícula e de frequência para estudantes cujas informações tenham sido corrigidas ou enviadas posteriormente pelas redes estaduais e municipais. Dessa forma, alguns beneficiários poderão receber valores retroativos. Cada situação depende da atualização dos registros escolares.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Valores pagos pelo programa

Os estudantes do ensino médio regular recebem R$ 200 por mês ao comprovarem matrícula e frequência exigidas pelo programa. Já os participantes da Educação de Jovens e Adultos contam com um incentivo de matrícula de R$ 200 e parcelas de R$ 225 vinculadas à presença nas aulas. Ambos os valores ficam disponíveis para saque.

O programa ainda prevê um depósito anual de R$ 1.000 para cada série concluída, quantia que permanece aplicada até a conclusão do ensino médio. Há também um adicional de R$ 200 destinado aos estudantes que participarem do Enem. Somando todos os incentivos previstos, o valor acumulado pode alcançar R$ 9.200.