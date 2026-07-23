Nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), Bolívar e Grêmio se enfrentam no Estádio Hernando Siles, em La Paz, em partida válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial antecipar o que poderá acontecer em campo logo mais.

Na avaliação do Gemini, IA do Google, a tendência é que os bolivianos, jogando em casa, tomem a iniciativa desde o primeiro minuto de jogo. Os donos da casa vão aproveitar bem a intensidade para pressionar e abrir o placar. Caberá ao Imortal saber sofrer na altitude e resistir o máximo possível.

O time gaúcho também conseguirá marcar, mas não será o suficiente para evitar a derrota. Com uma vitória da equipe boliviana pela diferença mínima, a eliminatória ficará aberta para a partida de volta, que será realizada na semana que vem, em Porto Alegre.

“Palpite para o jogo de ida: Bolívar 2 x 1 Grêmio. O Desenho do Jogo: O Bolívar deve propor o jogo e abrir o placar, mas o Imortal Tricolor vai encontrar forças para balançar as redes (talvez na base da insistência ou em uma transição rápida). Um placar magro a favor dos donos da casa deixa a eliminatória totalmente aberta para o reencontro na Arena”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/Bolívar

Poderemos ver um Grêmio x São Paulo na Sul-Americana

Quem levar a melhor nesse confronto enfrentará o São Paulo nas oitavas de final da competição continental. Com três vitórias e três empates durante a fase de grupos, o clube paulista ficou com a primeira posição de sua chave e, consequentemente, com a vaga direta no mata-mata.

Já o Imortal foi o segundo de seu grupo, com três triunfos, dois empates e uma derrota. Por não conseguir a classificação direta, a equipe comandada por Luís Castro precisa passar pelos playoff, enfrentando um dos terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores.