Neste sábado (4), às 14h (de Brasília), Marrocos e Canadá se enfrentam no NRG Stadium, em Houston, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial projetar o que poderá acontecer em campo.

Na avaliação do Gemini, IA do Google, será um jogo truncado. Agora atuando longe de seus domínios, os canadenses tentarão impor seu ritmo físico intenso e de muita velocidade desde o apito inicial. Os marroquinos, por sua vez, tentarão controlar a posse e também as jogadas de velocidade de seus pontas.

Será um duelo decidido nos detalhes. Tendo isso em vista, a inteligência artificial aposta em uma vitória do selecionado africano pelo placar mínimo. Mas o confronto é tão equilibrado que não está descartado um empate, com possibilidade de prorrogação e pênaltis.

“Meu palpite: Vejo uma partida muito equilibrada, com cara de jogo decidido nos detalhes ou até mesmo na prorrogação. Aposto em um 1 a 0 para Marrocos, mas não ficaria surpreso se o Canadá conseguisse forçar um empate em 1 a 1 e levar a decisão para as penalidades”, projeta o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção do Marrocos

Marrocos ou Canadá terão pedreira pela frente

Quem levar a melhor nesse confronto garantirá vaga nas quartas de final para enfrentar Paraguai ou França. Sul-Americanos e europeus também se encontram na tarde de hoje, mais precisamente às 18h, na Filadélfia.

Seja qual for o resultado, marroquinos ou canadenses terão uma dura missão pela frente no caminho rumo ao título. Os paraguaios, embora não estejam entre os favoritos, despacharam a Alemanha e provaram o poder de sua força defensiva.

Os franceses, por sua vez, são apontados por muitos como os grandes favoritos a conquistar o troféu mais cobiçado do futebol. Liderada por Kylian Mbappé, a equipe azul tem assustado os adversários com seu poderio ofensivo.