O calendário de julho do Bolsa Família chega ao fim nesta sexta-feira (31), quando a Caixa Econômica Federal libera a parcela para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 0. Os depósitos ocorreram de forma escalonada ao longo dos últimos dez dias úteis do mês.

Último grupo recebe nesta sexta-feira

Os pagamentos começaram em 20 de julho, contemplando inicialmente os inscritos com NIS final 1. Desde então, um novo grupo recebeu o benefício a cada dia útil. Agora, o cronograma é encerrado com as famílias que possuem NIS terminado em 0.

Em julho, o valor médio pago às famílias foi de R$ 679,19, conforme informações do programa. Os depósitos são destinados aos beneficiários que atendem às regras do Bolsa Família e possuem inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico).

Municípios em emergência tiveram antecipação

Para participar do programa, a renda mensal da família deve ser de até R$ 218 por pessoa. Além disso, é necessário manter o cadastro atualizado e cumprir exigências relacionadas à frequência escolar, vacinação das crianças e acompanhamento pré-natal das gestantes, quando aplicável.

Algumas famílias receberam o benefício antes da data prevista no calendário. A antecipação foi autorizada para moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal. Nesses casos, o saque ficou disponível logo no primeiro dia de pagamento.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Consulta e saque podem ser feitos por diferentes canais

A medida contemplou municípios localizados nos estados do Amazonas, Paraná, Roraima, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. Para os demais beneficiários, os depósitos seguiram normalmente conforme o número final do NIS. O cronograma permaneceu inalterado para quem não estava nas áreas atendidas.

Os beneficiários podem verificar a data do pagamento pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além do CadÚnico. Também é possível obter informações por meio da Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111. Esses canais informam valores, datas e situação do benefício.