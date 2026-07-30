Botafogo e Flamengo seguem movimentando e muito o noticiário do mercado da bola desde a abertura da janela de transferências. Enquanto o Fogão, que passa por um momento de reformulação, encaminhou a saída de mais um jogador, o Mengão trata sobre a permanência de uma de suas peças mais importantes.

Pelos lados de General Severiano, a novidade é a saída de Elias Manoel, que está de mudança para o Tijuana, no México. A transferência do atacante de 24 anos será sem custos, mas o clube alvinegro manterá uma parte dos direitos econômicos, podendo lucrar com uma venda futura. O atleta assinará vínculo válido até o fim de 2027.

Contratado jundo ao New York Red Bulls, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2025, o jogador não conseguiu se firmar no time. A forte concorrência fez ele entrar em campo apenas seis vezes e sair sem nenhum gol marcado. Para adquiri-lo, o Glorioso desembolsou 1 milhão de dólares, quantia avaliada em 5,7 milhões de reais na época.

Já pelos lados da Gávea, a notícia envolve a situação de Léo Pereira, alvo de uma proposta do Besiktas, da Turquia. O defensor vê com bons olhos a possibilidade de jogar no futebol europeu, mas não forçará a saída. No entanto, a questão salarial pode pesar neste caso.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira entende que o momento é de valorização

Pilar do sistema defensivo do Flamengo nos últimos anos e convocado para a Copa do Mundo de 2026, Léo entende que o momento é de valorização profissional. Embora não queira forçar uma saída, conforme destacado anteriormente, ele quer ganhar mais.

Por essa razão, a diretoria rubro-negra precisa se movimentar caso não queira perder uma de suas principais peças para o Besiktas. Os turcos fizeram uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) por 100% dos direitos econômicos do zagueiro.