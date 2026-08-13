Seguindo o calendário anual, os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto começarão a ser feitos dentro de cinco dias. Na próxima terça-feira, dia 18, será dado o pontapé nos repasses deste oitavo mês do ano, beneficiando milhões de famílias brasileiras.

Os pagamentos de agosto vão do dia 18 ao 31, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os municípios em situação de emergência, por sua vez, recebem o crédito no primeiro dia, independentemente do último número do documento.

O valor mínimo distribuído pelo principal programa de transferência de renda do país é de R$ 600, mas quantias adicionais que podem elevar esse patamar. O Benefício Variável Familiar Nutriz, por exemplo, paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade.

Outro acréscimo de R$ 50 é destinado a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), mesma quantia repassada a cada filho de 7 a 18 anos. Já a bonificação de R$ 150 é destinada a cada criança de até 6 anos. As famílias, vale lembrar, precisam atender ao critérios, que envolvem renda familiar e dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque pelo período de 120 dias após a data iniciada pelo calendário de pagamento.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Confira abaixo o calendário de agosto do Bolsa Família:

NIS final 1 – 18 de agosto

NIS final 2 – 19 de agosto

NIS final 3 – 20 de agosto

NIS final 4 – 21 de agosto

NIS final 5 – 24 de agosto

NIS final 6 – 25 de agosto

NIS final 7 – 26 de agosto

NIS final 8 – 27 de agosto

NIS final 9 – 28 de agosto

NIS final 0 – 31 de agosto

Calendário anual do BF: