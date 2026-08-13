Ativo no mercado da bola, o Cruzeiro firmou contrato com mais um jogador: Thaylon, garoto destaque das categorias de base. Além de assegurar a permanência do garoto, o clube mineiro também bateu o martelo sobre a possibilidade de contratar Memphis Depay, que está livre após não renovar com o Corinthians.

Na terça-feira (11), a Raposa anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Thaylon, destaque do Sub-17. O tempo de duração do vínculo não foi divulgado. O jovem está na formação celeste desde 2023. No ano passado, entrou em campo apenas uma vez e não balançou a rede em nenhuma oportunidade.

Já na atual temporada, soma nada menos que 20 gols marcados em 29 jogos disputados. Não por acaso, a cúpula cruzeirense tratou de apressar a assinatura do primeiro contrato, movimento que dá segurança ao clube em termos de mercado, pensando em uma eventual venda futura.

Enquanto isso, Memphis passou a ser ligado ao Cabuloso no noticiário do mercado da bola nas últimas horas. Os rumores dão conta de que a equipe estrelada teria entrado em contato com o estafe do atacante holandês na tentativa de firmar um acordo para a sequência da jornada.

Créditos: Divulgação/Corinthians

Cruzeiro não procurou Memphis Depay

Apesar das especulações, o Cruzeiro não fez nenhum movimento em relação ao agora ex-camisa 10 do Timão. Conforme noticiou o portal Diário Celeste, não houve nada nesse sentido por parte da diretoria, o que descarta a chegada do atleta a Toca da Raposa pelo menos por enquanto.

Agora livre no mercado, o holandês não descarta a possibilidade de continuar atuando nos gramados brasileiros. Existem caminhos fora do país, mas os projetos apresentados a ele até o momento não o agradaram.

Memphis deseja seguir atuando em uma boa liga, que lhe dê a visibilidade para permanecer no radar da seleção. Além disso, as relações de amizade e também comerciais que estabeleceu por aqui podem pesar na decisão de ficar.