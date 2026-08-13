Internacional e Grêmio seguem movimentando o noticiário do mercado da bola. Enquanto o lado vermelho da rivalidade gaúcha negocia a saída de zagueiro para time da Série B do Brasileirão, o lado azul trata da renovação contratual de duas peças importantes do atual elenco.

No Beira-Rio, a bola da vez é a possível saída de Clayton Sampaio para o Sport. As partes conversam sobre o empréstimo do atleta até o fim da temporada. Sem espaço sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, ele deseja mais oportunidades para ter minutos em campo.

Clayton não joga desde o dia 6 de maio, quando o Colorado venceu o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, e conquistou a Recopa Gaúcha. Comprado por 1,2 milhão de euros (R$ 7,3 milhões à época) junto ao AVS, ele soma apenas 26 partidas pelo clube. O contrato é válido até 2028.

Enquanto isso, o Imortal tem conversas em andamento com os estafes de Carlos Vinícius e Pavón para renovar os vínculos de ambos. A princípio, a ideia da diretoria é oferecer mais dois anos de compromisso aos atletas, assegurando suas permanências no plantel por mais tempo.

Créditos: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Negociação com Carlos Vinícius tem impasse no Grêmio

Apesar de existirem tratativas, o martelo ainda está distante de ser batido entre a equipe de Carlos Vinícios e a diretoria gremista. A última conversa entre as partes aconteceu em junho, com proposta de renovação pro dois anos, conforme destacado anteriormente.

Desde então, não houve mais negociação, segundo a ESPN. Para evitar o risco de perder o centroavante em breve, uma vez que ele está em fim de contrato, a cúpula tricolor prepara uma nova rodada de conversas. A ideia é subir os valores apresentados a ele.

Além da questão salarial, o Grêmio tem cifras a quitar com os agentes do atacante, o que também deve ser discutido na renovação.