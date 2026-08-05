Nesta terça-feira (4), o Flamengo acertou a contratação de um atacante que tem se destacado nas categorias de base da Seleção Brasileira. Enquanto isso, o rival Botafogo, que atravessa um momento de reformulação, recebeu uma nova proposta para vender Danilo.

O mais novo jogador do Mengão é Aiyran, atacante de apenas 17 anos, que estava no Cuiabá. O time carioca pagará R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jovem. A diretoria rubro-negra estava disposta a bancar a multa rescisória de R$ 10 milhões, mas atendeu ao pedido do Dourado de manter uma parte do passe.

Recentemente, Ayiran foi convocado pelo técnico Eduardo Patetuci para a Seleção Brasileira Sub-17. O selecionado canarinho está na reta final da preparação para a Copa do Mundo e, pensando nisso, 25 jogadores foram convocados para os amistosos contra a Venezuela, na Granja Comary.

Já pelos lados de General Severiano, a novidade diz respeito a uma oferta da Atalanta para contratar Danilo. Conforme noticiou o jornal O Globo, o time italiano pretende colocar 22 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual) na mesa do Glorioso para levar o volante embora. O que, ao que tudo indica, não deve avançar.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo pede muito mais para liberar Danilo

A efeito de comparação, a proposta da Atalanta é menor que a do Palmeiras. Na tentativa de recontratar o jogador formado em suas categorias de base, o Verdão fez uma proposta de 28 milhões de euros (R$ 165 milhões) ao Alvinegro recentemente.

A diretoria botafoguense recusou não só por conta dos valores, mas também porque não queria fazer negócio com um rival direito. O Zenit, da Rússia, também estava no páreo. Para vender o meio-campista nesta janela, o Fogão quer algo entre 35 e 40 milhões de euros (mais de R$ 200 milhões).