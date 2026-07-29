O Botafogo foi procurado nos últimos dias para vender mais um jogador. Em meio a uma reformulação geral do elenco, o clube carioca vê no horizonte mais uma oportunidade para fazer um bom dinheiro. Enquanto isso, o Cruzeiro segue atrás de pontas para preencher as lacunas do plantel e, nesse sentido, mira a contratação de um argentino.

Em General Severiano, quem pode estar de saída é Santiago Rodríguez. O meia-atacante está na mira de outras equipes e pode receber propostas em breve. Vale lembrar que o Columbus Crew, da MLS, já tentou o empréstimo do uruguaio. Mais recentemente, sondagens foram feitas por Boca Juniors e uma agremiação da Série A do Brasileirão.

Santi está insatisfeito e deseja ter mais minutos em campo. No fim de semana, ameaçou não entrar nos instantes finais da partida contra a Raposa, mas acabou sendo convencido pelos companheiros e membros da comissão técnica. Para contratá-lo, no começo de 2025, o Glorioso desembolsou cerca de R$ 85 milhões.

Já na Toca da Raposa, a novidade relacionada ao mercado da bola é Thiago Fernández, atacante argentino de 22 anos de idade. A ideia é tentar o empréstimo do jovem, que pertence ao Villarreal, da Espanha, mas atuou na temporada passada pelo Real Oviedo. Ele, porém, não pretende deixar o futebol europeu neste momento.

Créditos: Instagram/Thiago Fernández

Cruzeiro mira pontas no mercado

Além de Fernández, outro nome que voltou a ser ligado ao Cabuloso no noticiário do mercado da bola foi Wesley. O atacante, que havia saído do radar após encaminhar acerto com o Corinthians, voltou a constar na lista diante dos problemas que surgiram na posição – e também pelo fato de o rival paulista não ter concretizado o negócio.

A Raposa sofreu duas baixas importantes no setor e, por essa razão, corre para encontrar alternativas no mercado. Nos últimos dias, Sinisterra e Gabriel Pec tiveram graves lesões confirmadas e ficarão sob os cuidados do departamento médico por muito tempo.

Hoje, o técnico Artur Jorge conta com Arroyo, Wanderson, Marquinhos, Kenji, Rayan Lelis e Bruno Rodrigues como opções para o lado do ataque.