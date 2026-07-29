Muitas famílias têm dúvidas sobre o que acontece quando o valor do Bolsa Família permanece parado na conta por vários meses. Embora o benefício continue sendo depositado regularmente, a falta de movimentação pode trazer consequências importantes. Em alguns casos, a situação pode até resultar no cancelamento do auxílio.

Benefício possui prazo para movimentação

As parcelas do Bolsa Família não ficam disponíveis por tempo indeterminado para saque ou utilização. Segundo as orientações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), cada pagamento pode ser movimentado dentro de um prazo máximo de seis meses. Após esse período, o valor expira.

Quando o beneficiário não utiliza a quantia disponível dentro desse intervalo, o recurso retorna aos cofres públicos. Isso significa que o dinheiro deixa de ficar acessível ao responsável familiar. Mesmo que a situação seja regularizada futuramente, a parcela perdida não é devolvida.

A regra vale tanto para quem realiza saques em dinheiro quanto para quem utiliza os recursos diretamente na conta. O importante é que exista alguma movimentação dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, o benefício permanece ativo e os pagamentos seguem normalmente.

Seis meses sem movimentação podem gerar cancelamento

Além da perda das parcelas não utilizadas, permanecer seis meses consecutivos sem movimentar os valores pode provocar uma análise cadastral. Nessa situação, o benefício pode ser bloqueado para que o Governo verifique as informações da família. O objetivo é confirmar se ela continua atendendo às exigências do programa.

Créditos: Comunicação / MDS

Como verificar a situação do benefício

Caso não haja qualquer movimentação durante esse período, existe a possibilidade de cancelamento definitivo do Bolsa Família. Com isso, a família deixa de receber os pagamentos mensais. Para voltar ao programa, será necessário passar por um novo processo, conforme as regras vigentes.

Os beneficiários podem acompanhar todas as informações sobre os pagamentos utilizando os canais oficiais do programa. Aplicativos, extratos bancários e comunicados disponibilizados pelo MDS informam a existência de bloqueios, pendências e datas de pagamento.