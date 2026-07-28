O Cruzeiro confirmou nesta semana a chegada da zagueira Isadora, de 26 anos, para reforçar seu elenco feminino. A atleta, que vestia a camisa do Palmeiras, assinou compromisso válido até dezembro de 2027.

Reforçar o setor defensivo tornou-se prioridade na Toca da Raposa 1 devido às constantes lesões recentes. A jogadora já conquistou títulos importantes na carreira, incluindo a Supercopa do Brasil de 2026.

Movimentações no mercado do Palmeiras: Cruzeiro

Uma oferta de 20 milhões de euros, equivalente a cerca de 116 milhões de reais, chegou ao Palmeiras pelo atacante Flaco López. O Spartak de Moscou buscou o jogador, mas a diretoria paulista recusou a investida formalmente.

Manter o elenco atual é o objetivo de Abel Ferreira, que prioriza a manutenção dos seus principais titulares. O artilheiro argentino, avaliado internamente entre 35 e 40 milhões de euros, segue com vínculo até 2029.

Bastidores da permanência do atacante

Interesses russos pelo atleta argentino não são novidades, visto que uma tentativa anterior ocorreu na última janela. As negociações passadas também não avançaram, mantendo o jogador como referência no setor ofensivo alviverde.

Uma saída agora é considerada improvável pelo clube, que protege o atacante com multa rescisória de 100 milhões de euros. O Verdão busca estabilidade competitiva e não pretende liberar peças fundamentais do grupo nesta temporada.

O contrato de Flaco López, que atingiu destaque na última Copa do Mundo pela seleção Argentina, permanece vigente. O clube mineiro, por sua vez, oficializou o novo vínculo de Isadora para as competições previstas até 2027.