Os proprietários de veículos registrados no Rio de Janeiro com placas terminadas em 0, 1 e 2 precisam ficar atentos ao calendário do licenciamento anual. O prazo para concluir a regularização termina na sexta-feira, 31 de julho. O procedimento é obrigatório para que o veículo esteja apto a circular.

O processo é realizado de forma totalmente digital e exige que todas as pendências financeiras estejam resolvidas. Entre elas estão o pagamento do IPVA de 2026, da Guia de Regularização de Taxas (GRT) e de possíveis multas. Quem aderiu ao programa de parcelamento de débitos também deve manter as parcelas em dia.

O que pode impedir a emissão do documento

Mesmo após quitar os tributos, alguns proprietários podem enfrentar dificuldades para acessar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em formato eletrônico. Isso ocorre quando há restrições administrativas, judiciais ou processos pendentes vinculados ao automóvel. Essas situações impedem a liberação automática do documento.

Também é necessário verificar se não existem débitos antigos da GRT ou exigências deixadas em aberto após fiscalizações do Detran RJ. Veículos convertidos para GNV precisam apresentar o Certificado de Segurança Veicular atualizado. Além disso, campanhas de recall pendentes ou alterações cadastrais não concluídas também podem bloquear a emissão.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como emitir o CRLV digital

Após a regularização completa, o CRLV-e fica disponível em plataformas digitais autorizadas. O documento pode ser acessado pelo Posto Digital do Detran RJ, pela Carteira Digital de Trânsito ou pelo Portal de Serviços da Senatran. Quem preferir a versão impressa pode solicitá-la em um posto de vistoria do órgão.

Pessoas físicas devem acessar o Posto Digital utilizando a conta Gov.br e selecionar a área de veículos para emitir o documento. Depois disso, basta salvar o arquivo em PDF ou imprimi-lo em folha A4. Outra alternativa é utilizar o aplicativo CNH do Brasil, informando os dados solicitados para incluir o veículo.