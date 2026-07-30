De olho em um atacante para reforçar seu elenco, o Liverpool mira a contratação de jogador titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, o Fulham pode acabar ajudando Endrick a permanecer no plantel do Real Madrid para a próxima temporada.

Conforme noticiou a rádio britânica talkSPORT, os Reds têm Rayan como um de seus alvos para fortalecer o setor ofensivo. O ponta, que virou destaque do Bournemouth na jornada passada, vive um momento de ascensão na carreira. No Mundial, pegou a vaga do lesionado Raphinha e virou titular do Brasil durante a competição.

A equipe do Anfield Road perdeu Mohamed Salah, um dos maiores de sua história, e, por isso, deseja qualificar seu ataque. A prioridade é tentar tirar Bradley Barcola do PSG. Mas os franceses pedem 170 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) para liberá-lo, o que pode dificultar o negócio.

Caso não dê certo com Barcola, as fichas podem ser colocadas no brasileiro, cujo a multa rescisória é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões) a partir de 2027. Além dele, também são opções Said El Mala, do Colônia, e Matias Fernández-Pardo, do Lille.

Créditos: Instagram/Rayan

Fulham pode ajudar Endrick no Real Madrid

Quanto a Endrick, o cenário não é nada favorável ao garoto no retorno ao Real. Isso porque Gonzalo García ganhou espaço durante a pré-temporada e, assim como na jornada passada, esse movimento pode resultar na saída da cria do Palmeiras do Bernabéu novamente.

Por outro lado, o que pode acabar ajudando o brasileiro nesse sentido é o interesse do Fulham na contratação do espanhol. O time inglês será comandado por Álvaro Arbeloa, que insiste em contar com o atleta no segundo trabalho como treinador profissional de sua carreira.

O Fulham tem pressionado o Real para liberá-lo. Foi sob o comando de Arbeloa que García começou a se destacar na base merengue. Posteriormente, surgiu como uma surpresa no profissional e ganhou espaço ao longo da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025.