A Prova de Vida continua sendo uma etapa importante para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. No entanto, o procedimento mudou nos últimos anos e, atualmente, a maior parte das confirmações ocorre de forma automática. Com isso, muitos segurados não precisam mais comparecer presencialmente a uma agência para comprovar que estão vivos.

O processo é realizado por meio do cruzamento de informações disponíveis em diferentes bases de dados do Governo Federal. A medida busca facilitar a vida dos beneficiários e reduzir deslocamentos desnecessários. Mesmo assim, é importante acompanhar as comunicações oficiais para verificar se existe alguma pendência.

Como a comprovação é realizada

Hoje, o INSS utiliza diversas informações para confirmar a situação dos beneficiários. Entre os dados considerados estão registros biométricos, atualizações cadastrais e participações em serviços públicos. Essas informações permitem validar a situação da maioria dos segurados sem necessidade de ação adicional.

Quando o sistema não consegue identificar o beneficiário por meio dessas bases de dados, uma notificação oficial é enviada. O aviso pode chegar por canais autorizados, como aplicativos governamentais, extratos de pagamento e mensagens vinculadas à instituição financeira responsável pelo benefício. Apenas após essa comunicação é que será necessária a regularização.

O reconhecimento facial passou a ser uma das principais alternativas para quem precisa atualizar a situação. O procedimento pode ser realizado diretamente pelo celular, utilizando os sistemas oficiais disponibilizados pelo Governo. Dessa forma, o beneficiário consegue concluir a etapa sem sair de casa.

Créditos: Divulgação INSS

Atenção aos golpes envolvendo a Prova de Vida

Após receber uma notificação legítima, o segurado pode acessar o Meu INSS para realizar a validação biométrica. Basta entrar na plataforma, seguir as orientações indicadas e concluir o reconhecimento facial. Outra possibilidade é comparecer ao banco onde recebe o benefício e apresentar um documento oficial com foto.

O INSS e o Ministério da Previdência Social alertam que criminosos frequentemente utilizam a Prova de Vida como pretexto para aplicar golpes. Por isso, os beneficiários devem desconfiar de mensagens que solicitem senhas, transferências bancárias, documentos pessoais ou pagamentos.