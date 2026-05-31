O Botafogo vive um drama como instituição. Desta vez, o baque sentido pelo clube carioca foi no esporte da bola laranja. Em decisão histórica, o STJD da Liga Nacional de Basquete (LNB) foi severamente punido por irregularidades documentais e de escalação.

A condenação do tribunal atinge o time alvinegro de três maneiras diferentes: esportiva, financeira e administrativa. No âmbito desportivo, o Glorioso foi punido com a perda de nada menos que 74 pontos no NBB. Com isso, a equipe passou a ocupar de forma isolada a lanterna da competição com -42 pontos.

Financeiramente, foram aplicadas multas que somam R$ 135 mil — R$ 75 mil ao clube e R$ 60 mil ao diretor Carlos Salomão. Já no que diz respeito à parte administrativa, o dirigente botafoguense foi suspenso por 360 dias, o que o fará ficar afastado das atividades oficiais por quase um ano.

Créditos: Instagram/Botafogo

Como a temporada está em andamento, o Fogão fica em situação crítica, correndo risco até mesmo de rebaixamento ou exclusão das fases decisivas. O clube, vale destacar, ainda pode recorrer ao Pleno do STJD na tentativa de reduzir as penas. No entanto, como casos que envolvem irregularidades documentais costumam ter pouca margem para reversão total, as esperanças são poucas.

Botafogo vive drama completo

O Alvinegro de General Severiano atravessa uma crise institucional. Assim como no basquete, no futebol as coisas também vão de mal a pior. Nesta quarta-feira (27), o clube foi punido pela Fifa com mais um transfer ban – o quarto do ano e o terceiro só em maio.

Agora, a punição está relacionada à compra do atacante Artur junto ao Zenit, da Rússia – atualmente, o jogador está emprestado ao São Paulo. Ao todo, o Glorioso deve R$ 34,1 milhões (5,7 milhões de euros) aos russos.

Recentemente, vale lembrar, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de processamento da recuperação judicial da SAF do Botafogo.