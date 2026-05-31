O estado considerado o mais seguro do Brasil também aparece como destaque em qualidade de vida, justamente por concentrar 11 das 20 cidades mais bem avaliadas do país. O levantamento reforça a posição de liderança da região em indicadores sociais e ambientais.

São Paulo registrou a menor taxa de homicídios do Brasil, com 6,6 casos por 100 mil habitantes. O índice representa cerca de um terço da média nacional, consolidando o estado como referência em segurança pública entre os municípios avaliados.

Além disso, o estudo do Instituto Imazon apontou que Gavião Peixoto ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de qualidade de vida. A cidade paulista tem cerca de 4,8 mil habitantes e fica a 307 quilômetros da capital do estado.

O levantamento analisou todos os 5.570 municípios brasileiros por meio do Índice de Progresso Social (IPS). A metodologia considera diferentes critérios para medir as condições de vida da população em todo o país, incluindo fatores sociais e ambientais.

Os dados usados no cálculo vieram de bases públicas como DataSUS, IBGE, Inep e MapBiomas. No entanto, o IPS não avalia apenas renda ou economia, já que o objetivo é justamente observar aspectos ligados ao bem-estar da população.

Créditos: Wikimedia Commons

Como funciona o índice que avaliou as cidades

Ao todo, o IPS utiliza 57 indicadores para classificar os municípios brasileiros. Entre os pontos considerados estão acesso a serviços, condições sociais e fatores ambientais, até mesmo para entender diferenças entre cidades de portes distintos.

Com a presença de 11 cidades entre as 20 primeiras colocadas, São Paulo ampliou ainda mais sua vantagem no ranking nacional. O resultado reforça tanto os índices de segurança quanto os indicadores ligados à qualidade de vida da população paulista.