Um dos principais jogadores em atividade no Brasil, Danilo recebe R$ 950 mil por mês no Botafogo. Salário alto para o padrão da população, mas que fica bem abaixo do que faturam as grandes estrelas do futebol nacional. Lucas Paquetá, do Flamengo, é um belo exemplo.

Depois de anos de atividade nos gramados europeus, Paquetá retornou ao esporte bretão brasileiro para vestir a camisa do Flamengo novamente, clube que o revelou, e também para ser um dos jogadores mais bem pagos do país. O meia-atacante recebe nada menos que R$ 2 milhões por mês.

Ao lado de Giorgian De Arrascaeta, ele é o nome mais bem pago da folha salarial rubro-negra. Naturalmente, ambos estão no patamar mais elevado do futebol brasileiro e sul-americano no que diz respeito à remuneração. A dupla só fica atrás de figuras como Neymar, Memphis Depay e Gabigol.

Créditos: Instagram/Lucas Paquetá

Para repatriar Paquetá, o Flamengo topou desembolsar 42 milhões de euros (R$ 260 milhões, na cotação da época). Cria da base rubro-negra, o meia de 28 anos de idade fez carreira no Velho Continente vestindo as camisas de Milan, Lyon e West Ham.

Danilo e Paquetá estarão juntos na Copa

Rivais em seus clubes, os dois meio-campistas estarão juntos na Copa do Mundo de 2026, representando a Seleção Brasileira. Ambos integram a lista de 26 nomes feita por Carlo Ancelotti e anunciada no dia 18 de maio.

Danilo conquistou a vaga nos últimos amistosos do selecionado canarinho, especialmente o jogo diante da Croácia, no qual marcou um gol. As boas atuações renderam ao volante, cria da base do Palmeiras, um lugar no meio de campo.

Paquetá, por sua vez, havia ficado de fora das últimas listas, o que colocou em xeque sua presença na convocação final. Mas por ser um nome já conhecido por Carletto, não precisou ser chamado para ser testado.