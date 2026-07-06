O Bolsa Família traz algumas responsabilidades aos beneficiários. Por isso, é necessário ficar atento as novidades, atualizações e convocações que são feitas. Prova disso é um aviso feito pelo Poder Executivo envolvendo biometria.

A Prefeitura de Resende, que pertence ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, intensificou a divulgação da Revisão Cadastral 2026 do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

A iniciativa busca identificar famílias que estão com os dados desatualizados há mais de 24 meses, garantindo a continuidade do acesso aos benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal.

No município, a atualização cadastral pode ser feita ao longo de todo o ano nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), mediante agendamento.

Além do atendimento nas unidades, equipes realizam visitas domiciliares, principalmente às famílias unipessoais, conforme determina a Lei Federal nº 15.077/2024. Já as famílias com dois ou mais integrantes devem comparecer ao CRAS responsável por sua região para manter o cadastro em dia.

Créditos: Arquivo/Agência Brasil

Importância de manter o cadastro atualizado

Manter as informações atualizadas no Cadastro Único é um requisito para continuar recebendo programas como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e outros benefícios sociais.

Os agendamentos podem ser realizados por telefone nos CRAS Paraíso, Toyota, Morada da Montanha e Lavapés, enquanto as unidades Parque Minas Gerais, Jardim Esperança, Itapuca e o CRAS Itinerante fazem o atendimento por agendamento presencial.

Outro ponto de atenção é o cadastramento biométrico obrigatório para beneficiários do Cadastro Único e pessoas aptas ao Bolsa Família. O procedimento será exigido para a concessão, renovação e manutenção de benefícios sociais, com prazo de regularização até 31 de dezembro de 2026.

A medida também vale para quem solicitar benefícios como salário-maternidade, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, seguro-desemprego e abono salarial.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, quem já possui biometria registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou no passaporte não precisará realizar um novo cadastro.

Já os cidadãos que ainda não possuem registro biométrico deverão providenciar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) até dezembro de 2027 para garantir o acesso contínuo aos programas sociais federais.