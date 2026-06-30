O Botafogo perdeu uma oportunidade e tanto de contratar o grande herói do Paraguai na Copa do Mundo. Agora, com a valorização do jogador após a classificação diante da Alemanha, o clube carioca precisará pagar mais caro se quiser tê-lo em seu elenco.

Antes do começo do Mundial, o Glorioso sondou o goleiro Orlando Gill para saber mais a respeito de sua situação no San Lorenzo, da Argentina. Na época, a diretoria alvinegra ouviu que o paraguaio só seria negociado por US$ 5 milhões, quantia que correspondia a cerca de R$ 25 milhões.

O interesse, no entanto, não foi adiante. De lá para cá, o arqueiro de 26 anos de idade ganhou espaço sob o comando do técnico Gustavo Alfaro e tirou a titularidade de Gatito Fernández no gol do selecionado albirrojo. Naturalmente, passou a ser alvo dos olhares de outras agremiações.

Olhares esses que se intensificaram ainda mais diante de seu bom desempenho na maior competição de futebol do planeta. Agora, depois de ele ter sido o herói da classificação paraguaia para as oitavas de final da Copa, despachando a poderosa Alemanha, será preciso um esforço financeiro ainda maior para contratá-lo.

Créditos: Instagram/Albirroja

Botafogo está desesperado atrás de um goleiro

Sem dúvidas, a grande prioridade do Fogão na janela de transferências é a contratação de um goleiro. Desde a saída de John, o time carioca tem sofrido para encontrar um substituto e a meta alvinegra é uma das maiores fragilidades da equipe atualmente.

Além disso, a urgência aumentou após a rescisão contratual de Neto, oficializada nos últimos dias. Antes de ir atrás de reforços, porém, a diretoria botafoguense tem de resolver a questão dos transfer bans impostos pela Fifa. As penalizações da federação internacional impedem o clube de registrar novos jogadores até que as dívidas sejam pagas.