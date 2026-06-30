Quem é beneficiário do INSS precisa ficar ligado nos comunicados oficiais feitos pelo órgão. Afinal de contas, muitas vezes essas novidades dizem respeito a pagamentos. É exatamente essa situação vivida por quem recebe valores através de benefício com final 1 e 6.

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social já podem conferir o calendário de pagamentos do INSS referente a junho de 2026. Os depósitos começaram em 24 de junho e seguem até 7 de julho, com as datas definidas conforme o valor do benefício e o número final do cartão.

Como funciona o calendário do INSS?

O cronograma de pagamentos é organizado com base no penúltimo número do benefício, ou seja, o algarismo que aparece antes do traço no cartão.

Exemplo:

Número do benefício: 123.456.789-0

Final considerado para consulta: 9

Além disso, o calendário é dividido em dois grupos:

beneficiários que recebem até um salário mínimo;

beneficiários que recebem acima de um salário mínimo.

Créditos: Reprodução/Agência Brasil

Pagamentos para quem recebe até um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento 1 24 de junho 2 25 de junho 3 26 de junho 4 29 de junho 5 30 de junho 6 1º de julho 7 2 de julho 8 3 de julho 9 6 de julho 0 7 de julho

Pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo

Os segurados que recebem valores superiores ao piso nacional seguem um calendário agrupado por finais de benefício. Com base nessa regra, a boa notícia para quem recebe mais de um salário mínimo, com final 1 e 6, é o pagamento sendo efetuado nesta quarta-feira (1º).

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6 1º de julho 2 e 7 2 de julho 3 e 8 3 de julho 4 e 9 6 de julho 5 e 0 7 de julho

Como consultar a data do pagamento?

A consulta pode ser feita de forma rápida pelo aplicativo Meu INSS ou pelo portal gov.br. Basta seguir os passos abaixo: