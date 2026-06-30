Ativo no mercado da bola, o Bahia está negociando a contratação de um zagueiro espanhol para a sequência da temporada. Enquanto isso, o clube de Salvador também avalia a situação do goleiro Marcos Felipe, que retornou de empréstimo e tem proposta para sair ainda na janela de transferências de julho.

O time interessado na contratação do arqueiro de 30 anos de idade não teve o nome revelado. De toda maneira, a tendência é que ele deixe o Tricolor nas próximas semanas, tendo em vista o desgaste da relação, que, inclusive, motivou seu empréstimo para o futebol turco, entre 2025 e 2026.

Havia uma dúvida a respeito do retorno do atleta por conta da lesão sofrida por Léo Vieira, mas não deve ter uma reconciliação, por assim dizer. Enquanto esteve no futebol turco, Marcos foi titular absoluto e desempenhou um bom futebol. Foram 21 jogos disputados pelo Eyupspor, que terminou em 15º lugar no campeonato turco.

Por conta do desempenho satisfatório, especulava-se a possibilidade de permanência em definitivo por lá. Entretanto, o brasileiro passou a sofrer represálias dentro da própria agremiação devido a cobranças de salários atrasados, o que o fez virar reserva pelo restante da jornada passada.

Créditos: Instagram/Marcos Felipe

Bahia negocia com zagueiro espanhol

Enquanto trata sobre a situação do goleiro, o Tricolor de Aço negocia a contratação de Marco Moreno, zagueiro espanhol de 25 anos de idade. Na temporada passada, o atleta de 1,91m de altura defendeu as cores do Eibar da LaLiga 2.

As tratativas estão em estágio avançado e tudo caminha para um acerto em breve. Ele já se encontra na capital baiana para realizar exames médicos e, tudo dando certo, assinar contrato. Caso a movimentação se confirme, será um reforço importante para o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni pensando na sequência do calendário.