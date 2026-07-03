O Botafogo encaminhou a saída de atacante das categorias de base para o Rio Ave, de Portugal. Enquanto isso, o Palmeiras já trabalha no mercado da bola para garantir um substituto para Mauricio, que está na mira de times de fora e pode deixar o Nubank Parque na segunda janela de transferências da temporada.

Quem está na mira do Verdão é Bitello. Destaque do Grêmio atuando no futebol brasileiro, o meio-campista de 26 anos de idade atualmente defende as cores do Dínamo Moscou, da Rússia. No começo do ano, ele chegou a ser especulado no próprio Imortal e também já foi alvo do Botafogo anteriormente.

Para liberá-lo, os russos pedem € 18 milhões, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 107,2 milhões. É um valor menor em comparação com o que o Palestra desembolsaria para ter Danilo, do Botafogo, apontado como grande alvo da diretoria para a sequência da temporada de 2026.

Portanto, caso a saída de Maurício se concretize, o time paulista pode ir atrás do versátil meio-campista. Desde que trocou os gramados nacionais pela equipe do leste europeu, Bitello soma 20 gols marcados e 23 assistências concedidas em 97 partidas disputadas.

Créditos: Instagram/Bitello

Botafogo encaminhou saída de Samuel Alves

Conforme noticiou o jornal A Bola, o Glorioso chegou a um acordo com o Rio Ave para a liberação do atacante Samuel Alves, de 18 anos. O jovem talento das categorias de base alvinegras já atravessou o Atlântico e deve ser apresentado em breve como novo reforço da agremiação lusitana para a próxima jornada europeia.

O Fogão cederá o atleta e ficará com parte dos direitos econômicos, podendo lucrar em uma venda futura. O contrato será válido por quatro temporadas. Samuel vinha sendo bastante visado pelo mercado português e chegou a ser monitorado por Benfica e SC Braga antes do Rio Ave aparecer na história.