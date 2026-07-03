Entre os jogadores presentes na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, na disputa da Copa do Mundo, Endrick é um dos queridinhos da torcida. Mas, engana-se quem pensa que o atleta é digno de atenção apenas do fãs. Afinal, clubes estão de olho e um gigante da Premier League prepara uma grande oferta pelo ex-jogador do Palmeiras.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa europeia, o Arsenal, da Inglaterra, estuda apresentar uma proposta de 100 milhões de euros (R$ 598 milhões) para contratar Endrick.

O clube inglês, atual campeão da Premier League, vê o atacante brasileiro como um dos principais talentos de sua geração e acredita que ele tem potencial para atingir o mesmo patamar de estrelas como Erling Haaland e Kylian Mbappé.

A diretoria dos Gunners entende que Endrick, atualmente vinculado ao Real Madrid, pode se tornar uma peça fundamental no projeto esportivo da equipe, especialmente na busca pelo inédito título da Liga dos Campeões da UEFA, principal objetivo do clube nas próximas temporadas.

Endrick comparado a Yamal

Endrick e o espanhol Lamine Yamal foram apontados pelo jornal espanhol As como os principais representantes da Geração Z no futebol mundial. Segundo a publicação, os dois jovens ultrapassaram o impacto esportivo e passaram a influenciar comportamentos, tendências de consumo e a forma como o público mais jovem acompanha o esporte.

Na avaliação do periódico, Endrick e Yamal são os grandes ícones da nova geração, reunindo enorme popularidade tanto dentro quanto fora dos gramados. Suas atuações, presença nas redes sociais e campanhas publicitárias fazem deles referências para adolescentes e crianças ao redor do mundo.

O As destaca que Endrick vive um momento de grande protagonismo no Brasil, impulsionado pela mobilização de torcedores que pedem mais oportunidades ao atacante de 19 anos na equipe comandada por Carlo Ancelotti durante a Copa do Mundo.

Ainda de acordo com o jornal, o brasileiro foi o jogador da Seleção que mais ganhou seguidores nas redes sociais nos primeiros 15 dias da competição.

O crescimento teria sido de aproximadamente quatro milhões de novos seguidores, superando nomes como Neymar e Vinicius Júnior. Além disso, Endrick figurou entre os termos mais pesquisados no Google após sua estreia no Mundial, ao lado do técnico Carlo Ancelotti.

O jornal ressalta que o fenômeno vivido pelo atacante brasileiro encontra paralelo apenas em Lamine Yamal. O espanhol, no entanto, consolidou-se mais cedo tanto no Barcelona quanto na seleção da Espanha, tornando-se um dos principais nomes do futebol europeu ainda na adolescência.

A publicação também relembra um vídeo que viralizou em março de 2024, no qual crianças discutiam quem era melhor: Endrick ou Lamine Yamal. Para o As, aquele debate simbolizava o início da rivalidade esportiva entre dois jogadores que rapidamente se transformariam em referências para a Geração Z.