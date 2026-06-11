O governo brasileiro se prepara para realizar uma operação inédita com a China para captar recursos diretamente no mercado financeiro do país asiático. A iniciativa envolve a emissão de títulos públicos em yuan e pode marcar uma nova etapa na relação econômica entre as duas nações.

A medida faz parte da estratégia do Ministério da Fazenda para diversificar as fontes de financiamento do Brasil. Com isso, o governo busca ampliar sua presença em mercados internacionais e reduzir a dependência do dólar ao acessar investidores chineses.

A proposta prevê a venda dos chamados Panda Bonds para investidores da China. Na prática, esses títulos representam uma forma de empréstimo, já que os compradores disponibilizam recursos ao governo brasileiro, que posteriormente devolve os valores acrescidos de juros.

Caso a operação seja confirmada, será a primeira vez que o Brasil recorrerá a esse instrumento financeiro no mercado chinês. O movimento acontece poucos meses após o país realizar uma captação internacional de 5 bilhões de euros, cerca de R$ 29 bilhões, junto a investidores estrangeiros.

O anúncio deve ocorrer durante uma viagem oficial a Xangai e Pequim entre os dias 24 e 26 de junho. A agenda será liderada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, enquanto o ministério não comentou o assunto quando procurado.

Créditos: Ricardo Stuckert/PR

Relação entre Brasil e China segue em expansão

A iniciativa acontece em meio ao fortalecimento dos laços econômicos entre os dois países. No ano passado, o Brasil recebeu US$ 6,1 bilhões em novos investimentos chineses, aproximadamente R$ 30 bilhões, tornando-se o principal destino mundial do capital da China.

Antes da viagem, representantes brasileiros e chineses participarão de uma reunião de um subcomitê financeiro bilateral. Além disso, o governo pretende apresentar projetos como o Eco Invest Brasil, o Tropical Forest Forever Facility (TFFF) e avanços relacionados ao mercado regulado de carbono, com a expectativa de atrair ainda mais investimentos chineses para áreas estratégicas da economia nacional.