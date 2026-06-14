Visando fortalecer suas defesas, o Brasil vai construir a maior fábrica de mísseis da América Latina. Guiado pela Siatt, empresa brasileira especializada em sistemas de defesa, o empreendimento está sendo construído em Caçapava, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e deve ficar pronto em novembro.

Controlada pelo grupo Edge, dos Emirados Árabes Unidos, a companhia afirma que a unidade terá capacidade para produzir até oito mísseis antinavio por mês, tornando-se, assim, a maior da região em volume de produção. Além das necessidades do mercado nacional, a ideia também é abastecer clientes internacionais.

“Vai ser a primeira fábrica da América Latina desse tamanho em nível de produção. É uma fábrica que pode produzir até oito mísseis antinavio por mês. A previsão é inaugurar em novembro. Estamos investindo nessa fábrica não só para o Brasil, mas para exportação.

A Siatt continua expandindo as ofertas de produtos. Recentemente, realizou a primeira entrega de mísseis antitanque ao Exército Brasileiro e a expansão nessa área continua”, disse Rodrigo Torres, diretor financeiro (CFO) da Edge, em entrevista à revista Exame.

Créditos: Siatt/Divulgação

A iniciativa acontece em meio ao crescimento do mercado global de defesa. Esse movimento ocorre diante do aumento das tensões geopolíticas e pela demanda por equipamentos militares e tecnologias de segurança.

Edge amplia presença no Brasil

Fundada em 2019, a Edge surgiu da união de 25 empresas dos EAU. Em pouco tempo, a empresa se tornou uma das maiores do mundo no segmento, com aproximadamente 15 mil funcionários e receita anual próxima de US$ 5 bilhões.

Dentre as companhias que fazem parte do grupo estão as brasileiras Siatt e Condor, fabricante de tecnologias não letais e equipamentos de segurança. Além da nova fábrica de mísseis, a Edge também prepara uma unidade em São José dos Campos, focada em tecnologias de monitoramento, como câmeras, sensores e equipamentos não letais.