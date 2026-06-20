Dados apresentados por órgãos reguladores e por distribuidoras de energia elétrica, levados à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (17), revelam que os consumidores brasileiros arcaram com mais de R$ 7 bilhões por ano em 2024 e 2025 relacionados às chamadas “perdas não técnicas” do setor elétrico.

Esse montante está diretamente ligado a irregularidades como furtos de energia, conhecidos popularmente como “gatos”, além de ligações clandestinas, desvios na rede de distribuição e fraudes envolvendo a manipulação ou adulteração de medidores. Esses fatores acabam impactando toda a estrutura tarifária paga pela população.

De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o prejuízo total do setor alcançou R$ 11,3 bilhões em 2025. Desse valor, aproximadamente R$ 7,8 bilhões foram repassados diretamente às tarifas pagas pelos consumidores finais, elevando o custo da energia no país.

Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que, em 2024, as perdas chegaram a cerca de 40 terawatts-hora (TWh), o que representa 6,6% de toda a energia injetada no sistema elétrico nacional. Em termos financeiros, o impacto foi estimado em R$ 10,3 bilhões.

Esse total foi dividido entre diferentes agentes do setor: cerca de R$ 7,1 bilhões foram absorvidos pelos consumidores, R$ 3,3 bilhões ficaram com as distribuidoras e aproximadamente R$ 1 bilhão correspondeu ao poder público, em razão de tributos que deixaram de ser recolhidos.

Durante audiência na Comissão Externa da Agenda “Brasil Legal”, a gerente de regulação econômica da Aneel, Flávia Pederneiras, detalhou o funcionamento do sistema de rateio dessas perdas e como elas são incorporadas às tarifas.

Os dados também mostram concentração regional do problema, com maior incidência nas regiões Norte, onde o índice chega a 19,5%, e Sudeste, com 6,6%. Segundo a Aneel, concessionárias que atuam no Amazonas e no Rio de Janeiro estão entre as mais afetadas, o que acaba refletindo diretamente nas contas de luz dos consumidores dessas áreas.