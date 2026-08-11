Moradores de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, já podem solicitar o saque calamidade do FGTS após os estragos provocados pelo forte temporal de julho. O limite chega a R$ 6,2 mil por trabalhador. O pedido poderá ser feito até 23 de outubro.

A autorização contempla pessoas que vivem nas áreas incluídas no cadastro habilitado pela Caixa. Também é necessário não ter realizado outro saque calamidade nos últimos 12 meses. O dinheiro está sujeito ao saldo disponível na conta vinculada do FGTS.

Tempestade provocou estragos na cidade

O temporal atingiu Ribeirão Preto durante a madrugada de 24 de julho, com rajadas de vento que chegaram a 160 km/h. A força da tempestade derrubou árvores, postes e estruturas. Diversas vias importantes ficaram bloqueadas pelos destroços.

A ocorrência também comprometeu serviços essenciais e deixou cerca de 1,8 mil pessoas desalojadas. A rede elétrica chegou a ficar totalmente interrompida durante o auge do fenômeno. O abastecimento de água também foi afetado, chegando a 80% de interrupção.

Hospitais, escolas e unidades de atendimento público também registraram danos. Pelo menos 26 escolas municipais foram atingidas e tiveram atividades prejudicadas. Outras cidades da região, como Guariba, Taquaritinga, Pradópolis, Barrinha e Dumont, também sofreram impactos.

Créditos: Divulgação/Caixa

Pedido pode ser feito pelo aplicativo

O trabalhador interessado deve acessar o aplicativo FGTS e procurar a opção destinada ao saque digital. Depois, é preciso selecionar a modalidade de calamidade pública e indicar Ribeirão Preto como município atingido. O sistema solicitará informações adicionais.

Também será necessário apresentar documento de identificação e comprovante de residência. O comprovante deve estar em nome do trabalhador e ter sido emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Após o envio, o beneficiário poderá indicar uma conta para receber o dinheiro.

A transferência para uma conta bancária não tem cobrança de tarifa. O pedido deve ser realizado dentro do prazo estabelecido pela Caixa. O valor liberado dependerá do saldo disponível na conta vinculada, respeitando o limite de R$ 6,2 mil.