A cada nova rodada do Brasileirão 2026 as torcidas dos clubes envolvidos na briga contra o rebaixamento se desesperam um pouco mais. O risco de queda para a segunda divisão nacional vai ficando cada vez mais perto no horizonte, deixando de ser uma possibilidade remota e passando a ser uma realidade concreta.

Tendo em vista a intensa disputa, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar quais serão os quatro rebaixados desta edição. Hoje, ocupam o Z4: Santos, Vasco da Gama, Remo e Chapecoense. Além dos quatro piores, times como Internacional e Mirassol, que também fazem campanhas ruins, rondam a parte de baixo da tabela.

Na avaliação da IA, o rebaixamento da Chape, que ocupa a lanterna do campeonato, é questão de tempo. O Remo, vice-lanterna, caminha a passos largos para acompanhar o adversário. Diante desse cenário, a briga maior até as últimas rodadas será em relação às outras duas vagas.

O Vasco corre sério risco se não conseguir resolver a ineficiência ofensiva. O Santos, por sua vez, encontra dificuldades na defesa. Mas a dupla alvinegra ainda pode sonhar com a permanência na elite nacional, uma vez que Mirassol e Inter também possuem problemas parecidos e continuam rondando o tão temido Z4.

Créditos: Roberto Pessoa | ACF

Probabilidade de rebaixamento no Brasileirão 2026

Quanto aos números, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estabelece uma hierarquia nessa disputa ferrenha contra o rebaixamento. Com 98,6% de probabilidade de queda, a lanterna Chape está quase com os dois pés na Série B.

O vice-lanterna Remo vem logo atrás, com 52,6%. Já os outros dois atuais integrantes do Z4, Vasco e Santos, possuem 48,3% e 41,9%, respectivamente. Embora esteja ali por perto, o Mirassol figura com menos chances de queda: 25%.

Para quem está fora da zona, o alerta maior vai para a dupla gaúcha Inter e Grêmio. Os arquirrivais possuem 40,9% e 40,7% de probabilidade de cair para a segunda divisão.