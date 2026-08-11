O Palmeiras projeta movimentar o mercado da bola para alcançar a meta de R$ 400 milhões em vendas nesta temporada. Embora a diretoria priorize a manutenção da espinha dorsal de Abel Ferreira.

A necessidade de caixa torna inevitável a análise de propostas por atletas que compõem o elenco. O cenário exige equilíbrio entre o sucesso esportivo e o controle financeiro para não comprometer a disputa por títulos. O clube avalia as ofertas como um risco calculado, já que o futebol profissional depende de constantes ajustes de elenco para o equilíbrio orçamentário.

Possíveis saídas do elenco principal: Palmeiras

A situação mais avançada envolve o zagueiro Micael, que está emprestado ao Inter Miami e possui opção de compra fixada em 5,3 milhões de euros, totalizando R$ 31,2 milhões.

O clube americano demonstra interesse na permanência do atleta e mantém conversas para fechar o negócio em definitivo. Outro nome valorizado é o lateral-direito Giay, que ganhou prestígio após participar da preparação da seleção Argentina para a Copa do Mundo.

Clubes europeus, como o Napoli, da Itália, monitoram a situação do jogador, que hoje disputa posição no esquema tático de Abel Ferreira.

Jovens talentos em evidência

A base palmeirense também desperta cobiça externa, com o atacante Riquelme Fillipi recebendo sondagens recorrentes após brilhar no Brasileiro Sub-20. O jovem, que já realiza treinos com os profissionais, pode ser negociado caso a oferta atenda às expectativas da gestão do clube.

Benedetti aparece como mais um zagueiro na mira de times da Espanha e da França, após já ter sido sondado pelo Como, da Itália.

O Palmeiras analisa cada caso individualmente, considerando sempre o desempenho esportivo e o impacto financeiro de cada atleta no orçamento anual do clube. Se a liberação permitirá que a equipe mantenha o alto rendimento competitivo até o fim do ano.

Apesar destas movimentações, o valor total destas possíveis vendas ainda deixa o alviverde distante da meta financeira da temporada. A diretoria segue trabalhando para minimizar perdas e busca estratégias alternativas para fechar o balanço anual com saúde financeira preservada.