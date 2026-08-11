Moradores de Piracicaba terão uma mudança no valor das contas de água e esgoto a partir de setembro. A Ares-PCJ aprovou reajuste de 4,79% nas tarifas cobradas pelo Semae. A atualização alcança diferentes categorias de consumidores.

O aumento foi definido durante a revisão anual das tarifas de saneamento. Segundo a agência reguladora, o percentual busca compensar a inflação e a elevação dos custos envolvidos na prestação dos serviços. Entre eles estão energia, produtos químicos e manutenção.

As novas tarifas serão aplicadas às contas emitidas a partir de setembro. Isso significa que os consumidores deverão perceber o reajuste nos boletos com vencimento previsto para o mês seguinte. A mudança vale para imóveis residenciais, comerciais, industriais e públicos.

Reajuste considera custos do saneamento

A atualização tarifária considera despesas necessárias para manter o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Além dos gastos com energia elétrica e insumos, entram no cálculo custos relacionados à mão de obra e à conservação da infraestrutura.

O saneamento também foi discutido recentemente pela Câmara Municipal de Piracicaba. Os vereadores analisaram uma proposta de revisão do contrato de parceria público-privada entre o Semae e a Águas do Mirante. O debate envolve investimentos e mudanças na concessão.

Entre as medidas previstas está a possível extensão do contrato, acompanhada de novos aportes financeiros. A proposta prevê cerca de R$ 128 milhões em investimentos, segundo o líder do governo na Câmara. Os recursos seriam destinados à modernização e ampliação da estrutura.

Créditos: Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Câmara questiona proposta para a cidade

Durante a discussão, parlamentares levantaram dúvidas sobre os efeitos financeiros da prorrogação da parceria. Também foram questionados aspectos relacionados à taxa de retorno, à ampliação das atividades da concessionária e à legislação aplicável às PPPs.

A audiência pública realizada pela Ares-PCJ também foi alvo de críticas. Vereadores afirmaram que a divulgação do encontro foi limitada e defenderam maior participação da população nas discussões sobre o saneamento municipal.