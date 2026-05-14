Recentemente, o Governo Federal anunciou uma nova estratégia para atenuar os efeitos da alta nos preços dos combustíveis, especialmente a gasolina e o diesel. A medida consiste na criação de um subsídio que pode proporcionar uma redução de até R$ 0,89 por litro de gasolina e R$ 0,35 por litro de diesel.

O principal objetivo do subsídio é evitar que o aumento nos preços do petróleo seja totalmente repassado ao consumidor final. Ao oferecer esse benefício, a União pretende aliviar a carga financeira sobre os cidadãos e empresas que dependem desses combustíveis para suas atividades diárias.

O subsídio será financiado pela devolução de parte dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis, um movimento que busca manter a estabilidade econômica em meio a flutuações externas.

Impacto fiscal da medida

O Ministério da Fazenda revelou que, para cada R$ 0,10 de subsídio concedido na gasolina, o custo mensal para o governo será de aproximadamente R$ 272 milhões. Para o diesel, o impacto financeiro chega a cerca de R$ 492 milhões por mês.

Com uma estimativa inicial de subsídio de R$ 0,40 por litro de gasolina, o gasto total pode atingir R$ 1,2 bilhão mensalmente, enquanto para o diesel a subvenção pode representar R$ 1,7 bilhão.

Apesar desses números expressivos, o Governo Federal garante que a medida será implementada sem afetar as contas públicas de forma negativa. O programa de subsídio terá uma validade inicial de dois meses, podendo ser prorrogado caso a crise internacional do petróleo persista.

Essa flexibilidade é fundamental para que o Governo Federal possa adaptar suas estratégias conforme a evolução do cenário global. As empresas que se beneficiarem do subsídio deverão seguir regras específicas para assegurar que a redução dos preços chegue efetivamente ao consumidor.