Khedira irá disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Tunísia. Irmão mais novo de Sami, ex-Real Madrid e campeão com a Alemanha em 2014, Rani Khedira optou pela origem tunisiana da família e, por isso, representará o país africano na principal competição de futebol do planeta.

Nascido em Stuttgart, na Alemanha, o volante, hoje com 32 anos de idade, iniciou a carreira no clube da cidade. Ao longo de sua trajetória, passou por RB Leipzig e Augsburg antes de chegar ao Union Berlin, time que defende desde a temporada 2021/22.

Durante o período de formação, o meio-campista defendeu as cores da nação europeia, sendo convocado até a categoria Sub-21. Mas depois que virou profissional, decidiu seguir por um caminho diferente do escolhido pelo irmão e optou pelo selecionado tunisiano.

Créditos: Instagram/Union Berlin

Rani e Sami são filhos de pai tunisiano. Agora, o volante do Union Berlin vive a expectativa de disputar a primeira Copa de sua trajetória nos gramados de futebol. A Tunísia está no Grupo F do Mundial e terá como adversários na primeira fase Holanda, Japão e Suécia.

Khedira fez história no futebol

Certamente, o irmão mais novo é Sami. Ao longo da carreira, o também volante vestiu a camisa de Real Madrid e Juventus, o que o fez ficar conhecido internacionalmente. Pelo time espanhol, conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes.

Com a Seleção da Alemanha, disputou as Copas de 2010 e 2014. Titular e peça importante da equipe campeã aqui no Brasil, ele foi um dos autores dos gols do 7 a 1, tendo anotado o quarto tento após receber passe de Mesut Özil.

Em 2021, aos 34 anos, Sami se aposentou oficialmente do futebol. Desde então, atuou como comentarista e consultor do Stuttgart. Hoje, mantém uma fundação cujo objetivo é ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e é dono da Balira Coffee, empresa do ramo do café sustentável que atua online.