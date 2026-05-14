O Palmeiras pode faturar uma boa grana com jogador que já foi eleito o mais rápido do mundo. Trata-se de Gabriel Silva, cria das categorias de base alviverdes, que atualmente defende as cores do Santa Clara, de Portugal, e está na mira do Sporting, um dos gigantes do futebol lusitano.

Segundo informações recentes do mercado da bola, os clubes lusitanos negociam a transferência do atacante de 24 anos. Se concretizada, a operação deverá ser fechada em algo em torno de 5 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 30 milhões.

Como o Verdão manteve 50% da mais-valia de uma futura venda quando o negociou com o Santa Clara, agora pode embolsar em torno de 2 milhões de euros. Além disso, a equipe paulista também tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa por ser o responsável pela formação do atleta.

Créditos: Instagram/Gabriel Silva

Os 2,71% do mecanismo renderiam mais 135,5 mil euros. Ao todo, portanto, o Palestra pode receber em torno de R$ 12,4 milhões em breve sem sequer precisar se envolver na negociação. Seria mais um caso de uma Cria da Academia que não foi aproveitada no profissional, mas rendeu milhões aos cofres palmeirenses.

Ex-Palmeiras alcançou marca impressionante

Em 2025, o Santa Clara informou que Gabriel atingiu a impressionante marca de 40,3 km/h durante a partida contra o Famalicão, válida pela 33ª rodada do Campeonato Português. O feito foi confirmado pelos dados do próprio clube, obtidos pelo rastreamento por GPS.

Com isso, o atacante brasileiro se tornou o jogador mais rápido do planeta. Para se ter uma ideia da conquista do ex-palestrino, ele se aproximou de ninguém menos que Usain Bolt, que se tornou o homem mais rápido do mundo ao bater 44,72 km/h nos 100 metros rasos do atletismo e virou sinônimo de velocidade.