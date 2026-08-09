Carlo Ancelotti precisou passar por procedimento cirúrgico após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista concedida à ESPN, o técnico italiano falou sobre o momento de recuperação, que aconteceu durante o período de férias junto da família.

“No momento de dificuldade, o melhor é ficar com sua família, para recuperar o pensamento. Também tive uma cirurgia no olho que tive que fazer, de catarata”, disse o italiano.

Carletto teve que fazer a cirurgia para remover a catarata em um dos olhos. O procedimento coincidiu com as férias, o que possibilitou o descanso do profissional de 67 anos. O lugar escolhido pela família foi Vancouver, no Canadá. Em meio á críticas e questionamentos, ele buscou um refúgio na tranquilidade do território canadense.

“O Canadá é um lugar de paz e tranquilidade, um momento de ficar com a família. Sim, podia voltar ao Brasil, mas decidi ir para o Canadá para aceitar de maneira mais tranquila as críticas”, acrescentou.

A cirurgia de catarata é um procedimento considerado seguro e costuma durar de 15 a 20 minutos por olho. É feita a troca do cristalino opaco por uma lente artificial, geralmente permitindo alta no mesmo dia.

Créditos: Instagram/Carlo Ancelotti

Ancelotti iniciou os trabalhos do ciclo de 2030

Recuperado, o técnico deu início aos trabalhos do novo ciclo à frente do selecionado canarinho ainda no fim de julho. Diferentemente do período anterior, Ancelotti terá os quatro anos para fazer testes e montar o time que chegará em 2030 para brigar pelo título da Copa do Mundo.

Os primeiros amistoso serão realizados em setembro, ambos contra a Austrália. Outro jogo contra a Ídia acontecerá em outubro. Até lá, o comandante e seus auxiliares terão bastante tempo para definir a primeira lista de convocados do ciclo.

Tal qual ele mesmo indicou, uma base do grupo anterior será mantida para que a renovação possa ser implementada aos poucos.