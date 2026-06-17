O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho de 2026 começa nesta quarta-feira (17), seguindo o calendário escalonado conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

A ordem de pagamento é definida pelo último dígito do NIS, começando pelos beneficiários com final 1 e avançando gradualmente até aqueles com final 0. O número pode ser consultado no cartão do programa e determina a data em que o benefício será depositado.

Tradicionalmente, o Bolsa Família é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado e os depósitos são concluídos antes do Natal, até o dia 23.

Créditos: Agência Brasil

Confira o calendário completo:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Milhões de brasileiros receberam os valores no último mês

O Governo Federal fez no último dia 18 de maio o pagamento do Bolsa Família referente ao mês para mais de 19,08 milhões de famílias em todos os 5.571 municípios brasileiros.

Ao todo, o programa de transferência de renda beneficia 49,57 milhões de pessoas, com um valor médio de R$ 678,01 por família. No mês de maio, o investimento do governo federal somou R$ 12,9 bilhões.