Na última segunda-feira (15), foi divulgada a convocação da Seleção Brasileira Sub-15 de Futebol Feminino. Anunciada pela técnica Beatriz Vaz e Silva, a lista conta com as presenças de duas jogadoras do Fluminense: a zagueira Eduarda Loiola e da atacante Manu Teixeira.
Essa foi a primeira vez que a defensora e a atacante tricolor foram chamadas para vestir a camisa amarelinha. Ambas ficarão à disposição da comandante brasileira para o período de treinamentos que vai acontecer entre 17 e 23 de junho, na Granja Comary.
Os treinos marcarão o último período da preparação visando a participação da equipe na Liga Evolución da categoria, que ocorrerá no Paraguai de 8 a 20 de setembro. Segundo Beatriz, será um tempo importante para as atletas conviverem e absorverem as ideias de jogo da comissão técnica.
“Esse é um período importante de convívio com as atletas, não só para que a gente as conheça, mas também para que elas nos conheçam e se familiarizem com o nosso trabalho. Para que elas entendam o que é vestir a camisa do Brasil, o funcionamento de uma concentração e a responsabilidade diante de novos desafios”, disse ao site da CBF.
Veja abaixo a convocação da Seleção Brasileira Feminina Sub-15:
Goleiras
- Kauane Ribeiro – Flamengo
- Maria Vitoria Engelmann – Grêmio
- Catarina Forjaz – SESI Limeira
Zagueiras
- Rafaela dos Santos – São Paulo
- Ana Gabrielly da Silva – Internacional
- Ana Luiza Pretti – São Paulo
- Eduarda Souza – Fluminense
Laterais
- Ana Julia dos Santos – Flamengo
- Bruna Tarigo – Internacional
- Eduarda de Oliveira – Internacional
- Maria Vitoria Pereira – Grêmio
- Ingridy de Jesus – Grêmio
- Isabel Amorim – Corinthians
Meio Campistas
- Elissandra de Assis – Sport Recife
- Helena Consalter – Grêmio
- Mariana Matos – Corinthians
- Júlia Correia de Oliveira – São Paulo
- Lavinia Oliveira – São Paulo
- Lavinia Lourenço – Ferroviária
- Rafaela Souza – Corinthians
- Sophia Frias – Vasco da Gama Saf
- Thifanny Mattos – Grêmio
- Nina Stanislaus – Philadelphia Ukrainian
Atacantes
- Marcela Bontorim – Ferroviária
- Mirela Eduarda Mandler – Internacional
- Manuela dos Santos – Fluminense
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