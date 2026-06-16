Uma regra estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite com que o Flamengo contrate Marcos Antônio, do São Paulo, e o utilize na atual edição do Brasileirão sem nenhum problema. A regra em questão é o limite de jogos presente no regulamento do principal torneio do futebol nacional.

Conforme está previsto no regulamento, os jogadores não podem disputar mais de 12 partidas por um time e vestir uma outra camisa na mesma edição do certame. Como o meio-campista são-paulino ainda não ultrapassou esse limite – ele soma justamente 12 jogos disputados até aqui -, a transferência é permitida.

Sendo assim, o Mengão pode tentar a aquisição do atleta. Um dos destaques da equipe do Morumbi, Marcos Antônio é um alvo antigo da agremiação da Gávea, que busca reforços para fortalecer ainda mais seu elenco visando a sequência da temporada. É um desejo do técnico Leonardo Jardim contar com mais algumas peças.

O camisa 8 de 26 anos de idade tem contrato com o SP até o fim de 2030. De acordo com dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado, ele está avaliado em 12 milhões de euros, quantia que na cotação atual equivale a R$ 70,9 milhões.

Créditos: Rubens Chiri / saopaulofc

Flamengo deu passo atrás em relação a Marcos Antônio

Segundo informações recentes, o Rubro-Negro deu um passo atrás em relação a tentar a contratação do volante. Isso porque a pedida do Tricolor Paulista para liberá-lo é muito alta e a diretoria flamenguista não está disposta a fazer tamanho investimento em um único jogador.

O Fla trabalha com um orçamento menor nessa segunda janela de transferências do ano e, por essa razão, pretende ser pontual no mercado da bola. Atual campeão brasileiro e da América, o time carioca quer chegar forte na defesa dos títulos no segundo semestre para manter seu reinado.