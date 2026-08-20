Famílias que recebem benefícios sociais podem encontrar valores superiores a R$ 1.000 disponíveis no Caixa Tem durante o calendário de agosto. O montante, porém, não corresponde a um saque fixo liberado para todos. A quantia depende dos benefícios concedidos a cada grupo familiar.

Os depósitos do Bolsa Família começaram em 18 de agosto e seguem até o dia 31, conforme o último número do NIS. O valor mínimo do programa é de R$ 600 por família. Porém, adicionais podem elevar a parcela mensal de acordo com a composição do grupo.

Benefícios adicionais podem aumentar o valor

Entre os pagamentos complementares está o Benefício Primeira Infância, destinado a famílias com crianças de até seis anos. Nesse caso, são acrescentados R$ 150 por criança que se enquadre nas regras. O Benefício Variável Familiar também pode garantir R$ 50 por integrante elegível.

O Auxílio Gás é outro pagamento que pode ampliar o dinheiro recebido em determinados meses. Como o benefício é pago a cada dois meses, ele pode ser depositado junto com o Bolsa Família quando a família estiver habilitada. O valor considera a referência nacional do botijão de 13 quilos.

Estudantes do ensino médio público também podem receber recursos pelo Pé-de-Meia, desde que cumpram os critérios estabelecidos pelo programa. Como esse incentivo possui regras próprias, seu pagamento pode ser combinado com outros benefícios. Em determinadas situações, a soma ultrapassa R$ 1.000.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Veja quando o dinheiro é liberado

O calendário de agosto é organizado pelo final do NIS. Os beneficiários com NIS terminado em 1 receberam em 18 de agosto, enquanto os demais grupos seguem até 31 de agosto. Nessa última data, o pagamento será destinado a quem possui NIS final 0.

Por isso, ter uma conta no Caixa Tem não significa receber automaticamente R$ 1.000. O saldo depende da análise e da concessão efetiva de cada benefício. A consulta pode ser feita no próprio aplicativo ou no Bolsa Família, onde aparecem os pagamentos disponíveis.