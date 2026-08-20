A nova rodada do Bolsa Família começou em 18 de agosto e pode elevar o saldo disponível no Caixa Tem para algumas famílias. O valor final varia conforme a composição familiar e a presença de benefícios complementares. Em determinados casos, os pagamentos acumulados ultrapassam R$ 1.000.

Valor depende dos benefícios recebidos

O Bolsa Família garante parcela mínima de R$ 600 para as famílias que atendem às regras do programa. Esse valor pode aumentar com adicionais destinados a crianças pequenas, gestantes, nutrizes e outros integrantes. Por isso, cada família pode receber uma quantia diferente.

Entre os complementos está o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 para cada criança de até seis anos. O Benefício Variável Familiar também pode elevar o pagamento em R$ 50 por integrante que se enquadre nos critérios. A composição do grupo interfere diretamente no total.

Outro pagamento que pode reforçar o saldo é o Auxílio Gás, concedido a cada dois meses para famílias elegíveis. Em agosto, o benefício pode ser depositado junto ao Bolsa Família, aumentando os recursos disponíveis. O valor segue os critérios definidos para o programa.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pé-de-Meia também pode aumentar o saldo

Estudantes do ensino médio público que participam do Pé-de-Meia também podem receber valores relacionados ao programa. O incentivo possui regras próprias e depende do cumprimento das exigências estabelecidas, incluindo critérios de frequência escolar. Assim, o dinheiro pode se somar a outros pagamentos.

O calendário do Bolsa Família segue o último número do NIS e termina em 31 de agosto. Os depósitos começaram pelos beneficiários com NIS final 1 e avançam gradualmente até aqueles cujo número termina em 0. Portanto, os créditos não chegam no mesmo dia para todos.

É importante destacar que não existe um saque automático de R$ 1.000 disponível para qualquer usuário do Caixa Tem. O montante depende dos benefícios efetivamente concedidos a cada família e pode ser consultado no extrato oficial. O aplicativo também permite acompanhar a movimentação dos valores.