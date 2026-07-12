O projeto do trem de alta velocidade que pretende conectar São Paulo ao Rio de Janeiro prevê diferentes modalidades de operação e passagens com preços a partir de R$ 250, conforme estudos apresentados pela TAV Brasil. A proposta busca oferecer uma alternativa mais rápida e competitiva em relação aos atuais meios de transporte entre as duas capitais.

O primeiro modelo será destinado aos passageiros que desejam realizar o trajeto de forma direta, sem paradas intermediárias. Nesse formato, a viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro teria duração aproximada de uma hora e meia, com tarifa média estimada em R$ 500.

Segundo a empresa, o valor foi calculado com base em levantamentos de mercado que indicam preços equivalentes entre 60% e 70% das tarifas normalmente cobradas pelas companhias aéreas na ponte aérea entre as duas cidades. No entanto, a definição dos preços finais dependerá da empresa responsável pela futura operação do sistema.

A segunda modalidade prevê um serviço com paradas em cidades localizadas ao longo do percurso, ampliando o acesso ao transporte ferroviário para outros municípios. Nessa opção, os estudos apontam passagens entre R$ 250 e R$ 300, beneficiando passageiros que se deslocam para cidades como São José dos Campos, Barra Mansa e Volta Redonda.

Além da receita obtida com a venda de bilhetes, a TAV Brasil destaca que o desenvolvimento imobiliário no entorno das estações será um dos pilares financeiros do empreendimento, contribuindo para a viabilidade econômica do projeto do trem-bala.