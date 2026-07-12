A Inglaterra segue viva na Copa do Mundo e um dos responsáveis pela boa campanha é o centroavante Harry Kane. Mas, se você acha que o artilheiro brilha só nos gramados está enganado. Fora das quatro linhas, o craque fez um belo investimento, mais precisamente no mercado imobiliário.

Harry Kane leva uma vida de alto padrão desde que se transferiu para o Bayern de Munique, da Alemanha. O atacante da seleção inglesa mora em uma mansão avaliada em cerca de R$ 177 milhões (£ 30 milhões), localizada às margens do Rio Isar, em uma das regiões mais nobres dos arredores de Munique.

Além do valor elevado, o imóvel também chama a atenção por sua história. A residência foi utilizada como cenário do filme alemão Vaterfreuden (2014), uma comédia que ganhou notoriedade por sua trama inusitada. Antes de Kane, a propriedade também foi ocupada por ex-jogadores do Bayern de Munique, como Mehmet Scholl e Lucas Hernández.

Local que traz privacidade para atleta e família

O amplo terreno da mansão faz divisa com uma grande área de floresta, oferecendo privacidade para o atacante, sua esposa, Katie Goodland, e os quatro filhos do casal. Segundo a imprensa internacional, vizinhos descrevem o camisa 9 da Inglaterra como uma pessoa discreta, educada e de convivência tranquila.

A aquisição de uma residência desse porte acompanha o status de Kane no futebol europeu. Em 2023, o Bayern de Munique desembolsou 110 milhões de euros para contratá-lo junto ao Tottenham, tornando o inglês a contratação mais cara da história do futebol alemão.

Dentro de campo, o centroavante segue correspondendo às expectativas. Campeão alemão pelo Bayern, Kane continua sendo um dos principais nomes da seleção inglesa.

Artilheiro da Copa do Mundo de 2018, ele voltou a brilhar na edição de 2026. Antes de deixar o Tottenham, o atacante também consolidou seu nome como o maior artilheiro da história do clube, com 213 gols em 317 partidas.