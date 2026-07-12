A permanência de Max Verstappen na Red Bull voltou a ser alvo de especulações no paddock da Fórmula 1. Segundo informações divulgadas pelo jornal alemão Bild, o piloto holandês já reúne as condições necessárias para ativar uma cláusula contratual que permitiria sua saída da equipe austríaca ao fim da temporada.

O acordo entre Verstappen e a Red Bull prevê uma condição específica relacionada ao desempenho no Mundial de Pilotos. Para permanecer automaticamente vinculado à escuderia, o tetracampeão precisaria estar, no mínimo, na segunda colocação da classificação antes da pausa de verão da categoria, que acontece em agosto.

Entretanto, a situação atual está longe desse cenário. O holandês ocupa apenas a sétima posição no campeonato e aparece 78 pontos atrás de George Russell, que é o vice-líder da disputa. A diferença tornou matematicamente impossível uma recuperação até o segundo lugar antes do recesso.

Restam apenas os GPs da Bélgica e da Hungria antes da pausa, com um máximo de 50 pontos disponíveis. Mesmo que Verstappen vença ambas as corridas e Russell não some nenhum ponto, o piloto da Red Bull ainda não conseguiria alcançar o britânico na tabela.

Com isso, a cláusula de desempenho já poderia ser acionada, abrindo caminho para uma possível despedida de Verstappen da equipe que o levou aos títulos mundiais. Apesar das especulações, o piloto ainda não se pronunciou oficialmente sobre seus planos para o futuro.