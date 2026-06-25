Dinheiro é sempre importante, por isso beneficiários de alguns programas no Brasil ficam atentos as novidades. Falando sobre o tema, chega uma importante atualização sobre valores, com direito a um pagamento de R$ 200 feito pelo Caixa Tem, para uma boa parcela dos brasileiros.

Quem recebe benefícios sociais do Governo Federal precisa ficar atento ao calendário de pagamentos de julho. Programas como Bolsa Família, Pé-de-Meia e Gás do Povo seguem cronogramas diferentes, mas juntos formam uma rede de apoio importante para famílias de baixa renda em todo o país.

No caso do Bolsa Família, os pagamentos de julho seguem o modelo tradicional, organizados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Os repasses acontecem nos últimos dez dias úteis do mês e mantêm o valor mínimo de R$ 600, além de adicionais que podem aumentar o benefício, como valores extras para crianças, gestantes e nutrizes. A consulta pode ser feita pelo Caixa Tem, aplicativo do programa ou pelo telefone 121.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Pé-de-Meia garante aos beneficiários o valor de R$ 200

Já o programa Pé-de-Meia também terá novos depósitos em julho para estudantes do ensino médio público. O benefício funciona como uma poupança educacional e neste ciclo paga R$ 200.

Trata-se de um valor como incentivo de frequência, com calendário dividido conforme o mês de nascimento dos alunos, variando entre os dias 24 e 31 de julho. As informações podem ser acompanhadas pelo Caixa Tem e pelo app Jornada do Estudante.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil



O Gás do Povo segue com uma nova dinâmica em 2026, passando a ter data fixa de pagamento. Os vales-recarga são liberados sempre no dia 10 de cada mês, permitindo a retirada do botijão em pontos credenciados. Em julho, o benefício também será pago no dia 10, mantendo o padrão mensal adotado pelo programa.

Para todos os casos, a recomendação é que os beneficiários acompanhem regularmente os canais oficiais, como aplicativos da Caixa e do Governo Federal, além da Central 121, para garantir o acesso às informações e evitar atrasos ou bloqueios nos pagamentos.