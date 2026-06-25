Nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), Equador e Alemanha se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jérsey, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA antecipar o que acontecerá no campo de jogo.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, o selecionado sul-americano deve tentar tomar a iniciativa do duelo desde o pontapé inicial. Além do fato de precisar do resultado, o time equatoriano contará com a ajuda, por assim dizer, de uma Alemanha modificada e que entra em campo já classificada.

Por buscar o ataque e batalhar desde o começo, a equipe de Sebastian Beccacece até conseguirá vislumbrar um triunfo. Contudo, deixará espaços que tendem a ser muito bem aproveitados pelos comandados de Julian Nagelsmann, que devem conquistar mais uma vitória para fechar a primeira fase 100%.

“Placar projetado: Equador 1 x 2 Alemanha. O Equador vai lutar como nunca, deve marcar o seu primeiro gol no torneio, mas a superioridade técnica e o entrosamento do sistema de Nagelsmann vão prevalecer. A Alemanha mantém os 100% de aproveitamento, e o Equador precisará secar os adversários e torcer pelos critérios de melhores terceiros colocados para tentar avançar”, aponta a IA.

Créditos: DFB/ Max Galys

Só a vitória interessa ao Equador

Com a derrota para a Costa do Marfim e o empate sem gols com Curaçao, o Equador chega na terceira e última rodada precisando vencer. Acontece que o time tem pela frente nada menos que a maior força do grupo, o que torna a classificação para o mata-mata quase uma missão impossível.

Como dificilmente se classificará entre os melhores terceiros colocados com mais um empate, só o triunfo interessa aos sul-americanos. Os alemães lideram a chave com seis pontos, enquanto os marfinenses têm três.