Estudantes do ensino médio público continuam recebendo os pagamentos do programa Pé-de-Meia em agosto. Nesta quarta-feira (26), a Caixa Econômica Federal liberou a parcela de R$ 200 para alunos nascidos em maio e junho. O dinheiro é depositado em uma conta digital no Caixa Tem.

O programa foi criado para incentivar a permanência dos jovens na escola e reduzir a evasão escolar. Para receber o pagamento mensal, é necessário manter frequência mínima de 80% nas aulas. Os dados são encaminhados pelas redes de ensino ao Ministério da Educação.

Pagamento pode chegar a R$ 9.200

O Pé-de-Meia reúne diferentes incentivos financeiros durante o ensino médio. Além da parcela mensal de R$ 200, há um pagamento anual de R$ 1.000 pela conclusão de cada ano letivo com aprovação. Esse valor fica reservado e pode ser retirado após a conclusão do ensino médio.

Também existe o incentivo pela participação no Enem, destinado aos estudantes do terceiro ano que comparecem aos dois dias de prova. Somando todas as parcelas previstas ao longo dos três anos, o valor acumulado pode alcançar R$ 9.200. O montante depende do cumprimento de todas as condições do programa.

Para participar, o estudante precisa estar matriculado na rede pública e pertencer a uma família inscrita no CadÚnico. A renda mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo. O programa atende jovens de 14 a 24 anos e estudantes da EJA entre 19 e 24 anos.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Veja o calendário de agosto

Os depósitos são realizados conforme o mês de nascimento do beneficiário. Nascidos em julho e agosto recebem nesta quinta-feira (27), enquanto aqueles de setembro e outubro terão o pagamento liberado na sexta-feira (28). O cronograma termina em 31 de agosto, para nascidos em novembro e dezembro.

Estudantes com 18 anos ou mais podem movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem. Já os menores de idade precisam de autorização do responsável legal para utilizar a conta. A consulta sobre frequência e pagamentos pode ser feita pelo aplicativo Jornada do Estudante, do MEC.