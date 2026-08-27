O centroavante Bruno Duarte, de 30 anos, acertou sua transferência para o Vasco nesta semana após longo período no futebol europeu. O negócio envolve o pagamento de 2 milhões de euros ao Estrela Vermelha, clube da Sérvia onde o atleta se destacou recentemente.

Mais do que a taxa de transferência, o investimento cruz-maltino inclui um salário mensal superior a R$ 600 mil para o jogador. Esse valor reflete o projeto esportivo que convenceu o atacante a retornar ao Brasil após atuar no exterior desde o ano de 2019.

A chegada do atleta ao Rio de Janeiro ocorrerá nos próximos dias para a realização dos protocolos médicos obrigatórios. Logo após as avaliações clínicas, o jogador deve assinar o vínculo oficial com a equipe carioca, que terá duração total de 30 meses.

Trajetória e características técnicas do atacante: Bruno Duarte

Formado nas divisões de base do Palmeiras, o novo reforço vascaíno passou por mercados da Ucrânia. Arábia Saudita e Portugal antes de brilhar na Sérvia. No Estrela Vermelha, o jogador marcou 42 gols e distribuiu 14 assistências em 98 partidas oficiais disputadas.

Além das conquistas recentes de Campeonatos e Copas nacionais sérvias, ele chama atenção pela mobilidade tática em campo. O profissional não se limita a atuar dentro da área. Isso acaba participando ativamente da construção das jogadas ofensivas e buscando passes decisivos para seus companheiros.

Necessidade de elenco e mercado Brasileiro

O perfil de jogador brasileiro foi fundamental para o avanço das tratativas, visto que o clube atingiu o limite de estrangeiros. A direção entende que a versatilidade de Bruno Duarte supre uma carência específica no setor ofensivo.

Isso termina garantindo maior fluidez ao ataque do time durante a temporada. O último clube de Bruno Duarte no cenário nacional foi a Portuguesa, em 2018, antes de iniciar sua jornada internacional.

Agora, o foco da comissão técnica é integrar o reforço rapidamente para que ele esteja disponível para as próximas rodadas do campeonato, reforçando o poder de fogo da equipe carioca.

A assinatura definitiva do compromisso deve ocorrer logo após a conclusão bem-sucedida de todos os exames físicos no Rio de Janeiro. O contrato firmado entre as partes garante a permanência do atacante no clube por 30 meses.