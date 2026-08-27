O Vasco da Gama intensifica as movimentações na janela de transferências com o avanço nas negociações pelo atacante Pablo Solari. O clube também busca viabilizar o retorno do zagueiro Adryelson, que atualmente atua no futebol árabe.

A diretoria cruzmaltina busca reforçar o elenco com nomes de peso para a sequência da temporada de 2026. As negociações paralelas visam suprir carências identificadas pela comissão técnica no setor defensivo e no ataque ofensivo.

O atacante argentino, que pertence ao Spartak Moscou, tornou-se o principal foco recente da gestão vascaína. A proposta atual gira em torno de € 9 milhões, sendo € 8 milhões fixos e € 1 milhão em bônus. O pagamento do valor fixo está previsto para ocorrer de forma parcelada entre os clubes envolvidos na negociação. Agora, a cúpula vascaína aguarda um posicionamento oficial do time russo sobre os termos financeiros da operação.

Retomada do interesse em Adryelson: Vasco

A busca pelo defensor Adryelson não é uma novidade, pois o jogador já figurava nos planos cruzmaltinos em janeiro. Naquele período, o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, exigia US$ 5 milhões por metade dos direitos econômicos.

Hoje, o cenário das conversas mudou e o clube carioca estuda alternativas para concretizar o negócio. A estratégia da diretoria é viabilizar a chegada do atleta sem custos imediatos de aquisição de direitos econômicos.

O defensor possui contrato vigente com o Al-Wasl até o dia 30 de junho de 2028. Em julho de 2025, os Árabes compraram o zagueiro do Lyon por € 2,2 milhões, com bônus extras.

Embora existam conversas em andamento entre as partes interessadas, nenhum acordo foi firmado até este momento. O Vasco segue monitorando a situação e avalia qual o melhor modelo financeiro para realizar essa contratação específica.

O perfil dos alvos vascaínos

Pablo Solari apresenta características de velocidade que interessam à comissão técnica para compor o setor ofensivo. O monitoramento desse atleta pelo clube já havia sido reportado anteriormente em apurações de jornalistas locais.

Adryelson, por outro lado, traz a experiência de ter passado por clubes brasileiros e pelo futebol europeu. A versatilidade do jogador é vista como um ponto positivo para quem busca solidez na defesa vascaína.

O fechamento das duas contratações depende exclusivamente da aceitação das contrapropostas enviadas aos clubes estrangeiros. A diretoria deve manter o sigilo sobre as datas exatas das próximas reuniões de trabalho com os representantes.