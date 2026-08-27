O Liverpool oficializou um acordo verbal com o Paris Saint-Germain pela contratação do atacante Bradley Barcola. A transação envolve valores que podem atingir o montante total de 140 milhões de euros com bônus incluídos.

Enquanto o mercado europeu se movimenta, Manchester City e Arsenal disputam a contratação de Iliman Ndiaye, atacante que se destaca no Everton. O clube de Merseyside fixou a avaliação do jogador em 80 milhões de libras para liberar seu atleta.

O investimento do Liverpool no mercado

O acerto entre Liverpool e PSG encerra uma longa negociação que durou todo o verão europeu e envolveu diversas rodadas de conversas. O ponta de 23 anos já sinalizou sua preferência pela mudança e discutiu detalhes com Andoni Iraola, técnico da equipe inglesa.

Caso as metas de desempenho sejam atingidas e o valor de 140 milhões de euros seja pago. Barcola se torna a segunda contratação mais cara da história dos Reds. O clube mantém sua política de investir pesado em talentos jovens para consolidar a reformulação do setor ofensivo.

A disputa acirrada na Premier League

A situação de Iliman Ndiaye no Everton tornou-se um alvo estratégico para Manchester City e Arsenal nesta janela de transferências. O jogador senegalês recusou uma oferta de renovação contratual recentemente, o que sinaliza seu desejo por novos desafios competitivos em grandes clubes europeus.

O Everton detém os direitos do atacante até o verão de 2029 e exige 80 milhões de libras para concretizar a venda definitiva. O futuro de Ndiaye permanece incerto após a falha na negociação com o Al Hilal, da Arábia Saudita, ocorrida anteriormente neste mesmo período de contratações.

A troca oficial dos documentos de Barcola está prevista para ocorrer nas próximas 24 horas. Já a resolução do caso Ndiaye depende das propostas formais que Manchester City ou Arsenal devem apresentar ao departamento de futebol do Everton.